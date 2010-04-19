Економіка США зростає швидше, ніж розраховували в Білому домі
00:23, 19 квітня 2010Суспільство
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Аргументи міністра фінансів
Міністр фінансів США Тімоті Гайтнер заявив в інтерв`ю телеканалові NBC, що економіка США зростає швидше, ніж чекала адміністрація президента США Барака Обами. За словами міністра, приватний сектор економіки демонструє стабільне зростання. Крім того, американці останнім часом стали більше витрачати. Як зазначив Т.Гайтнер, усе це свідчить про швидкий вихід Штатів з кризи.
Водночас міністр фінансів зауважив, що, попри всі зусилля держави, рівень безробіття може залишатися високим - близьким до позначки в 10%.
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