У Києві наряд ДСО затримав грабіжника пункту обміну валют

Вчора увечері в Києві наряд Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України в Дніпровському районі затримав 39-річного чоловіка, який вчинив спробу пограбувати пункт обміну валют.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСО, тривожний сигнал надійшов о 17.36 і вже через хвилину наряд Держслужби охорони був на місці виклику, затримавши на виході грабіжника.

Як з’ясувалося, той зайшов до обмінника та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, почав вимагати у касира гроші. Жінка злякалась, впала на підлогу і встигла натиснути тривожну кнопку.

При цьому грабіжник, розуміючи, що гроші він отримати не зможе, приставив зброю до голови приватного охоронця та відібрав у нього мобільний телефон.

Наразі встановлюються мотиви скоєння злочину затриманим.