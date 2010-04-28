До бюджету вдалося залучити майже 2,8 млрд. грн.

За результатами аукціону 27 квітня з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до бюджету вдалося залучити (за попередньою інформацією) 2,786 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомлені Національного банку України, текст якого має УНІАН.

На аукціоні були продані папери зі строком погашення: 20 жовтня 2010 року – на 246,412 млн. грн. під 11,5% річних; 30 березня 2011 року – на 1,081 млрд. грн.; 27 березня 2013 року – на 159,2 млн. грн.

Кошти у розмірі 1,299 млрд. грн., які отримані від продажу ОВДП із терміном погашення 27 березня 2013 року будуть спрямовані до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів із підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ), своєю постановою №210, з 1 травня 2010 року встановлює біль жорсткі умови резервування для комерційних банків. Зокрема, 100% суми обов’язкового резервування мають бути зараховані на окремий рахунок регулятора. Окрім цього, документ дозволяє банкам зараховувати для покриття обов`язкових резервів придбані ними цільові ОВДП України, випущені з метою залучення коштів для фінансування підготовки до Євро-2012, у розмірі 100% їх номінальної вартості. (На сьогодні дозволяється зараховувати для покриття резервів 20% від суми наявних у портфелі банку вказаних паперів).

За інформацією Нацбанку, до Держбюджету за результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП у березні 2010 року надійшло 8 млрд. 609,7 млн. грн. (від початку року - 13 млрд. 641,79 млн. грн). Усього з початку року НБУ розмістив ОВДП (з урахуванням ОВДП, випущених для рекапіталізації) на загальну суму 20 млрд. 31,79 млн. грн.