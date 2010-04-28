У Дніпропетровську 71-річна бабця замовила вбивство власного чоловіка

Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС в Дніпропетровській області затримали 71-річну жінку, яка замовила вбивство власного 72-річного чоловіка.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС.

Мотивом замовлення вбивства стало отримання жінкою майнових прав на приватний будинок, який належить на правах власності чоловікові.

Зловмисниця звернулася до посередників з проханням знайти виконавця вбивства за винагороду у сумі 4 тис. доларів США. Підтвердженням виконання замовлення повинно було стати фото чоловіка зі слідами насильницької смерті.

20 квітня, «виконуючи» замовлення на вбивство згідно з раніше узгодженим планом, працівники УБОЗ за згодою потерпілого провели спецоперацію щодо тимчасового приховування останнього.

21 квітня зловмисниці передали фото чоловіка зі слідами насильницької смерті.

Остання, переконавшись у «виконанні» її замовлення, передала «виконавцю» 3500 грн., а остаточну суму розрахунку пообіцяла передати після продажу будинку.

Крім того, зловмисниця з метою забезпечення алібі щодо непричетності до вказаного злочину 21 квітня звернулася із заявою про зникнення свого чоловіка до Дніпропетровського райвідділу міліції.

За даним фактом слідчим відділом УБОЗ порушено кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України («замах на скоєння навмисного вбивства з корисливих мотивів, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб»).

Замовниця вбивства перебуває під вартою.