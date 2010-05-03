Працівник виправної колонії погорів на хабарі

У Сумській області правоохоронці викрили працівника виправної колонії, який вимагав від одного із засуджених хабар у розмірі 2,5 тис. доларів США та отримав частину цих коштів за переведення останнього до виправного закладу з більш м’яким режимом – колонії-поселення.

Як повідомив УНІАН помічник прокурора Сумської області Геннадій ЧЕРПАКОВ, прокуратурою області стосовно працівника колонії порушено кримінальну справу за частиною 2 ст. 268 Кримінального кодексу України (одержання хабара, поєднане з його вимаганням). Слідчим відділом наглядового відомства розпочато досудове слідство.