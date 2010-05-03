Завтра в Україні - до +26°

На завтра, 4 травня, синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність, без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише у західних областях очікуються короткочасні дощі з грозами, в окремих районах град.

Вітер в Україні східний, південно-східний, у Криму - північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 8-13°; вдень 21-26°, в Карпатах 12-17°; на сході та у степовій частині Криму вночі 4-9°, вдень 17-22° тепла.

У Києві та Київській області без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 8-13°, вдень 21-26°. У Києві вночі 11-13°, вдень 24-26°.