Грищенко поінформував Клінтон про ситуацію в Україні

Нове українське керівництво зацікавлене у найширшому залученні в енергетичну галузь нових технологій та інвестицій з США та інших розвинутих країн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО під час зустрічі з державним секретарем США Хіларі КЛІНТОН. Глава МЗС України перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку для участі в Конференції 2010 року з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і взяв участь у робочому ланчі, організованому держсекретарем США. Під час заходу було обговорено актуальні питання порядку денного Конференції та перспективи підготовки її заключного документа.

У ході зустрічі К.ГРИЩЕНКО та Х.КЛІНТОН обмінялися думками стосовно шляхів реалізації домовленостей, досягнутих президентами України та США Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Бараком ОБАМОЮ у рамках Саміту з питань ядерної безпеки у Вашингтоні 12 квітня ц.р. Зокрема, сторони торкнулися перспектив розвитку та реформування енергетичного сектора України в контексті посилення енергетичної безпеки та незалежності нашої держави. Глава МЗС України підкреслив зацікавленість нового українського керівництва у найширшому залученні до цього процесу нових технологій та інвестицій з США та інших розвинутих країн.

Держсекретар США наголосила на історичному значенні внеску України у процес ядерного роззброєння та його позитивному впливі на зміцнення міжнародного режиму нерозповсюдження.

Окремо було обговорено низку питань двосторонніх відносин. Зокрема, Х.КЛІНТОН було поінформовано про розвиток внутрішньополітичної ситуації в Україні, а також зміст та логіку останніх українсько-російських домовленостей. Відбувся обмін думками щодо практичної взаємодії України та США з міжнародних питань, що становлять взаємний інтерес.