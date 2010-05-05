Державний борг України перевалив за 41 мільярд доларів

Державний і гарантований державою борг України станом на 31 березня 2010 року становив 327 млрд. 219 млн. 320,11 тис. грн., або 41 млрд. 289 млн. 504,12 тис. дол., що на 3,26% більше, ніж на кінець 2009 року.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України, розміщеному на офіційному сайті відомства.

Згідно з повідомленням, зростання державного боргу сталося здебільшого за рахунок перевищення надходжень коштів від випуску облігацій внутрішньої державної позики над погашенням державного внутрішнього боргу.

Зокрема, державний і гарантований державою зовнішній борг на кінець березня становив 204 млрд. 553 млн. 294,66 тис. грн. (62,51% загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 25 млрд. 811 млн. 141,28 тис. дол. Сума державного і гарантованого державою внутрішнього боргу на 31 березня п.р. становила 122 млрд. 666 млн. 25,45 тис. грн. (37,49%), або 15 млрд. 478 млн. 362,84 тис. дол.

Державний борг України на звітну дату становив 239 млрд. 799 млн. 521,09 тис. грн. (73,28%), або 30 млрд. 258 млн. 614,65 тис. дол. Державний зовнішній борг становив 131 млрд. 183 млн. 903,64 тис. грн. (40,09%), або 16 млрд. 553 млн. 173,96 тис. дол. Державний внутрішній борг становив 108 млрд. 615 млн. 617,45 тис. грн. (33,19%), або 13 млрд. 705 млн. 440,69 тис. дол.

При цьому державний зовнішній борг зменшився на 4 млрд. 742 млн. 326,05 тис. грн. (3,49%), державний внутрішній борг – збільшився на 17 млрд. 545 млн. 540,68 тис. грн. (19,27%).

Гарантований державою борг України становив 87 млрд. 419 млн. 799,02 тис. грн. (26,72%), або 11 млрд. 30 млн. 889,47 тис. дол., зокрема гарантований зовнішній борг – 73 млрд. 369 млн. 391,02 тис. грн. (22,42%), або 9 млрд. 257 млн. 967,32 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 14 млрд. 50 млн. 408 тис. грн. (4,29%), або 1 млрд. 772 млн. 922,15 тис. дол.

Гарантований державою борг України на звітну дату зменшився на 2 млрд. 468 млн. 506,92 тис. грн. (2,75%), що пов`язане як зі зниженням курсу євро до гривні, так і з перевищенням виплат на погашення гарантованого державою боргу над сумою запозичень.