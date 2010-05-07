На Закарпатті оголосили штормове попередження

У регіоні очікуються сильні опади

У Закарпатській області оголошено штормове попередження. Як повідомили УНІАН у Закарпатському обласному центрі гідрометеорології. сьогодні в регіоні очікуються сильні дощі, місцями сильні зливи, грози, град, шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с. На річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,2 м.

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