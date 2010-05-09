Азаров висловив співчуття Путіну

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ надіслав телеграму співчуття голові Уряду Російської Федерації Володимиру ПУТІНУ у зв’язку з трагедією на шахті «Распадська» в Кемеровській області, під час якої загинули люди, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ.

«Від імені Уряду України та від мене особисто прийміть глибокі співчуття у зв`язку з трагедією, яка сталася на шахті «Распадська» в Кемеровській області і спричинила людські жертви», - йдеться у телеграмі.

«Прошу в ці тяжкі хвилини передати слова нашої глибокої скорботи і підтримки сім’ям, рідним і близьким шахтарів, що загинули», - зауважив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, на шахті "Распадська" на півдні Кузбасу внаслідок двох вибухів загинули 12 людей, більш як 50 постраждали і доля ще 83 залишається невідомою.

Тривають рятувальні роботи.