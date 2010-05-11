"Білоруська весна" триватиме в Україні до 22 травня
02:31, 11 травня 2010Суспільство
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В Україні стартував фестиваль "Білоруська весна".
Як передає “5 канал”, фестиваль відкрили театралізованим дійством у Києві.
Фестиваль сучасної білоруської культури відбудеться вже вчетверте і цього року проходитиме у Києві, Харкові, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Дніпропетровську, Чернівцях.
"Білоруська весна" триватиме в Україні до 22 травня. За цей час білоруські митці ознайомлять українців зі своїми літературними новинками, фільмографією та народною творчістю.
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