Янукович призначив 20 голів райадміністрацій (список)

Розпорядження на офіційному сайті

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив 20 голів районних державних адміністрацій у Вінницькій області. Відповідні розпорядження від 7 травня розміщено на офіційному сайті глави держави. Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ перепризначив Василя ОСАДЧУКА та Володимира ВОЛОШИНА, відповідно, головами Погребищенської та Ямпільської райдержадміністрацій. Президент також призначив Миколу ШЕВЧУКА головою Барської райдержадміністрації, Степана СІКОРСЬКОГО - головою Гайсинської РДА, Юрія ТВЕРДОХЛІБА - головою Жмеринської РДА, Володимира ЯЩУКА - головою Іллінецької РДА, Руслана СЛЮСАРЕНКА - головою Калинівської РДА, Олексія ЛАВРЕНЮКА - головою Козятинської РДА, Лідію СЕМЕНЮК - головою Крижопільської РДА, Анатолія ГРИЩУКА - головою Липовецької РДА, Миколу ГОЦУЛЯКА - головою Могилів-Подільської РДА, Віктора ЗІНИЧА - головою Мурованокуриловецької РДА. Крім того, Петро МИХАЙЛЕНКО очолив Немирівську РДА, Іван Плахот ний - Піщанську РДА, Віталій МУЛЯР - Тиврівську РДА, Сергій СКІЦЬ - Тростянецьку РДА, Олег ТОМАШУК - Хмільницьку РДА, Валерій ЯЦКО - Чернівецьку РДА, Сергій ШЕПІТКО - Чечельницьку РДА та Григорій ЛИТВИН – Шаргородську РДА. Іншими розпорядженнями В.ЯНУКОВИЧ звільнив попередніх керівників цих районів. Загалом у Вінницькій області 27 районів.

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