Тимошенко про три шляхи розвитку України

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що дострокові парламентські вибори є найадекватнішим виходом із політичної кризи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила, виступаючи в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

У своєму виступі вона окреслила три можливі шляхи розвитку ситуації в Україні. По-перше, переговорний процес між антикризовою коаліцією та опозицією, який дасть можливість зупинити негативні тенденції у взаєминах гілок влади та збалансувати їх повноваження. Цей шлях Ю.ТИМОШЕНКО вважає малоймовірним, “зважаючи на дії антикризової коаліції, які останнім часом спрямовані на невпинне обмеження Президента в його діях”.

Другий шлях, на думку Ю.ТИМОШЕНКО, формування в парламенті антикризової коаліцією конституційної більшості. «Коаліція активізувала процеси по перетягуванню до себе депутатів з опозиційних фракцій», і тому лідер БЮТ не виключає формування конституційної більшості коаліцією. “Якщо Конституційний Суд визнає імперативним мандат недемократичним інструментом, то матиме таку коаліцію протягом трьох тижнів”, - зауважила вона. На думку Ю.ТИМОШЕНКО, це означатиме авторитарний шлях розвитку країни, що є безумовно неприйнятним для України. Тому, переконана Ю.ТИМОШЕНКО, дострокові парламентські вибори є третім та найоптимальнішим шляхом виходу з кризи.

За її словами, Конституційний Суд вже до кінця березня може винести вердикт щодо легітимності діючого уряду і існуватимуть необхідні правові підстави для розпуску парламенту та дострокових виборів.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що на цих виборах демократичні сили зможуть здобути більшість в парламенті. За її прогнозами, найбільше голосів набере БЮТ, ««Наша Україна» візьме не менше, ніж має сьогодні, також до них долучаться одна-дві демократичні сили, не представлені сьогодні в парламенті», - вважає лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що дострокові парламентські вибори те ж є свого роду напівкризовим методом, але водночас вона називає їх виходом із ситуації, який реально може повернути країну до демократичного розвитку.

Правові підстави для розпуску парламенту Ю.ТИМОШЕНКО вбачає в нелегітимності діючого уряду. Коментуючи подання, зроблене представниками БЮТ до КС, вона нагадала, що є два шляхи для розпуску парламенту: відсутність сформованої протягом 30 днів більшості в парламенті та несформування уряду протягом 50 днів. За її словами, саме другий шлях має місце в Україні, оскільки багато призначених в уряд міністрів невчасно склали депутатські повноваження, отже «акти про їх урядові призначення втратили чинність».