Маршрутка врізалася у стовп: троє поранених

У Вінниці маршрутка врізалась в електроопору, троє осіб отримали травми.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Державтоінспекції у Вінницькій області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 травня о 14.45 по вул. Чорновола. Водій маршрутного таксі № 41 "Богдан" не впорався з керуванням і допустив наїзд на електроопору.

За даними ДАІ, на момент аварії в маршрутці було 28 пасажирів.

Внаслідок аварії троє пасажирів з отриманими тілесними ушкодженнями були доставлені в Вінницьку міську клінічну лікарню №2, двом постраждалим надана медична допомога і вони відпущені додому, а ще одна постраждала - госпіталізована.