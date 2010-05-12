Маршрутка врізалася у стовп: троє поранених
11:47, 12 травня 2010Суспільство
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У Вінниці маршрутка врізалась в електроопору, троє осіб отримали травми.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Державтоінспекції у Вінницькій області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 травня о 14.45 по вул. Чорновола. Водій маршрутного таксі № 41 "Богдан" не впорався з керуванням і допустив наїзд на електроопору.
За даними ДАІ, на момент аварії в маршрутці було 28 пасажирів.
Внаслідок аварії троє пасажирів з отриманими тілесними ушкодженнями були доставлені в Вінницьку міську клінічну лікарню №2, двом постраждалим надана медична допомога і вони відпущені додому, а ще одна постраждала - госпіталізована.
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