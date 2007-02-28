Урядова програма вже майже готова

Кабінет Міністрів України завершує розробку Програми діяльності уряду. Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, найближчим часом заплановано розгляд її проекту на урядових комітетах.

Як зазначається у повідомленні, “Президенту України немає потреби наполягати на швидкій розробці Програми діяльності уряду, оскільки робота над нею не припинялася ні на день від 4 серпня 2006 року, коли уряд набув повноважень”.

“Заяви чиновників Секретаріату Президента про те, що вони «вважають, що рішення уряду, прийняті за відсутності Програми дій Кабінету Міністрів, можуть вважатися нелегітимними», можна вважати лише особистими безвідповідальними висловлюваннями некомпетентних осіб”, вважають у Кабміні.

Складовою частиною і першим етапом комплексної стратегічної Програми дій уряду, як неодноразово підкреслювалось, є затверджена Програма антикризових заходів. Завдяки виконанню цієї програми вдалося стабілізувати ситуацію в економіці й бюджетній сфері, забезпечити нормальну життєдіяльність країни взимку. Сьогодні виконання антикризової програми дій завершується, і наступний етап розпочнеться саме від затвердження Верховною Радою України довготермінової програми діяльності, наголошують у Кабінеті міністрів.

Згідно з повідомленням, уряд надзвичайно відповідально ставиться до розробки Програми діяльності Кабінету міністрів України. Це масштабний і при тому гранично конкретний документ, до розробки якого долучено всі міністерства і відомства, інститути Національної Академії Наук, громадських експертів, відбуваються консультації з міжнародними організаціями.

Програма відобразить цілі, засоби й орієнтири соціально-економічного розвитку України на період до 2011 року. Ідеологія діяльності уряду полягає у відновленні інвестиційно-інноваційної моделі розвитку країни, досягнення на базі технологічного переозброєння економічного зростання темпами не менше 10% на рік, обмеження інфляції рівнем 3-4% на рік та прискорене порівняно з інфляцією зростання реальних доходів населення. На час завершення цієї програми рівень життя в Україні має підвищитись принаймні вдвічі.

“Таким чином, уряд послідовно і виважено займається реальними справами: подоланням наслідків кризи, створеної «помаранчевими урядами» і створенням траєкторії сталого соціально-економічного зростання”, - підкреслюють у Кабінеті міністрів.

В цій роботі уряд готовий до конструктивних дискусій, поради з громадськістю, експертами, міжнародними організаціями, але Кабміну “не потрібні пусті, безпідставні заяви з вигаданого приводу”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН повідомив про те, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав листа прем`єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ про необхідність внесення до Верховної Ради програми діяльності уряду для її схвалення. І.ПУКШИН нагадав, що відповідно до ст.114 Конституції України, прем`єр-міністр керує діяльністю уряду для виконання програми діяльності, схваленої парламентом. «На сьогодні таку програму не направлено і не схвалено. На мою думку, ухвалені рішення уряду через відсутність схваленої ВР програми діяльності уряду викликають сумніви в їх легітимності», - вважає І.ПУКШИН.