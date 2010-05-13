Ступка попросив у Януковича хоча б одного олігарха

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє залучити до реалізації державної гуманітарної політики допомогу представників великого бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час засідання Громадської гуманітарної ради.

Підбиваючи підсумки засідання, В.ЯНУКОВИЧ запитав у членів ради, чи мають вони зауваження або пропозиції до організації подальшої роботи цього консультативно-дорадчого органу при Президентові України.

У зв’язку з цим слово взяв художній керівник Національного академічного драматичного театру ім. І.Франка Богдан СТУПКА. Він зауважив, що, наприклад, до складу робочої групи з питань культури і мистецтва Громадської гуманітарної ради входять режисер, письменник та інші діячі мистецтва, але немає жодного олігарха. «Нам тоді було б легше працювати…», - сказав Б.СТУПКА

На це В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що це цікава нормальна пропозиція. «Я переговорю з нашими великими бізнесменами, внесу таку пропозицію і на наступному засіданні на це питання дам відповідь», - сказав Президент і підкреслив, що це «чудова справа – брати участь у діяльності Громадської гуманітарної ради».