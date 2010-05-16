У Запоріжжі встановлять пам'ятник радянському маршалу
10:41, 16 травня 2010Суспільство
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Як саме виглядатиме - поки невідомо
У Запоріжжі встановлять пам`ятник Василю Чуйкову - маршалу, який у 1943 році командував 8-ою гвардійською армією, що звільняла Запоріжжя.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, "пам`ятник легендарному воєначальнику - двічі Герою Радянського Союзу Василю Чуйкову буде урочисто встановлено до дня міста".
Як саме виглядатиме пам`ятник керівнику битви за звільнення Запоріжжя - поки не повідомляється: відомо лише, що встановлений він буде на території Ленінського району міста - в новому сквері, який було посаджено до 9 травня 2010 р.
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