Янукович: Не бу`ду переобтя`жувати цифрами (3 фото)

19:06, 01 березня 2007
Суспільство
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Виктор Янукович

Виктор Янукович

Виктор Янукович

Фото з сайту Українська правда

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