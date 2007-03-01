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Янукович: Не бу`ду переобтя`жувати цифрами (3 фото)
19:06, 01 березня 2007
Суспільство
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Українська правда
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