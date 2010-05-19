У Житомирі суддю впіймали на хабарі - 2,5 тисячі доларів
18:31, 19 травня 2010Суспільство
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Порушено кримінальну справу
У Житомирі слідчими управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ викрито після отримання 2,5 тис. дол. хабара суддю одного із райсудів міста.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури України, встановлено, що суддя вимагала та одержала вказані кошти від громадянина за прийняття на його користь рішення у цивільній справі.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (отримання хабара) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове слідство.
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