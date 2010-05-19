У Бердянському порту вибухнув набій до важкого кулемета

У Бердянському морському торговому порту, де сьогодні вранці в результаті вибуху загинув 36-річний робітник, вибухнув набій до великокаліберного кулемета.

Як повідомив УНІАН Бердянський міжрайонний прокурор Володимир КОЦЮРУБА, «попередня версія вибухотехників науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України в Запорізькій області, які спеціально приїхали із Запоріжжя і працювали на місці події, - вибух набою до великокаліберного кулемета».

Такий висновок, за словами прокурора, експерти зробили на підставі досліджень залишків осколків боєприпасу, що вибухнув. «Сучасний або часів Великої Вітчизняної війни, сказати не можна. Це буде встановлено під час проведення ряду призначених експертиз», - повідомив прокурор.

Він також зазначив, що, «швидше за все, патрон, що вибухнув, потрапив на територію морпорту в одній з партій металобрухту, у зв`язку з чим в порту планується проведення комплексу заходів, спрямованих на встановлення походження боєприпасу».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці на території Бердянського морського торгового порту в результаті вибуху загинув 36-річний чоловік - слюсар підприємства.

"Чоловік узяв до рук і намагався розібрати якийсь предмет, внаслідок чого і стався вибух. Чоловік одержав численні травми і поранення, що виявилися несумісними з життям", - повідомили в ГУ МВС України в Запорізькій області. Чоловік помер в лікарні під час операції.