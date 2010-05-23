Королевська: підвищення акцизів – тільки верхня частина айсберга

У прийнятому Верховною Радою Законі «Про внесення змін до деяких законів України (про оподаткування)» крім підвищення акцизу закладено норми, які призведуть до погіршення становища малого бізнесу й подальшої тінізації економіки.

Таку думку висловила голова Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«Підвищення акцизів – лише вершина айсберга. Під їх прикриттям у законі було виписано норми, які до акцизів не мають жодного стосунку. Тим часом, вони суттєво ускладнять життя малого і середнього бізнесу, підженуть інфляцію», – вважає Н. КОРОЛЕВСЬКА.

Зокрема, депутат вказала на норму закону, що вдвічі збільшує термін перевірок малого бізнесу податковими органами.

«Якщо раніше був тиждень, то тепер буде два, якщо було десять днів, то тепер двадцять. Це продовження політики «страхання бізнесу», - відзначила вона.

Крім того, сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА, наявні в законі зміни, що стосуються розподілу збитків, інвестицій, адміністрування ПДВ, й інші прояви фіскальної податкової політики призведуть до подальшої тінізації економіки України.

«Зараз не час вживання скороспілих точкових заходів з наповнення бюджету, підняття акцизів під прикриттям добрих намірів щодо боротьби з алкоголізмом. Досить латати дірки в «Охрімовій свиті» податкового законодавства – нам потрібно зшити новий костюм і провести, нарешті, правильну податкову реформу», – відзначила депутат.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України (про оподаткування)».

Законом підвищується акциз на бензин до 132 євро за 1000 кг.

Крім того, цим законом скасовано ПДВ при імпорті природного газу.

Також законом підвищено акцизні ставки на тютюн і спиртні напої. Крім того, підвищено збір за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв. Зокрема, передбачається, що такий збір для поверхневих вод буде 21 грн. 60 коп. за один кубометр і підземних вод – 25 грн. 20 коп.

Крім того, передбачено, що норми закону повинні реалізовуватися «без підвищення роздрібних цін на товари і послуги».

Нові акцизи наберуть чинності з 00:00 наступного дня після його публікації в офіційному виданні парламенту газеті «Голос України». До цього закон має підписати Президент України.