Прикарпатський астроном висунув теорію «Формули Творця»

В Івано-Франківську презентували книгу прикарпатського астронома зі світовим іменем Івана КЛИМИШИНА «Вчені знаходять Бога», в якій з наукової точки зору обґрунтовано існування вищого розуму.

Як передає кореспондент УНІАН, це вже 5-те перевидання книги І.КЛИМИШИНА, де він поєднав мистецтво гармонійного співіснування науки та релігії.

Професор Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, доктор фізико-математичних наук І.КЛИМИШИН доповнив видання найновішими доробками, які презентували на його книжково-ілюстративній виставці. За словами автора, нове видання він «збагатив важливим та цікавим розділом». Справжній науковий бум викликає теорія «Формули Творця», в якій автор науково обґрунтовує існування вищого розуму.

Науковець звернувся до Міністерства освіти і науки України з проханням ввести його дослідження до шкільної програми. На його думку, з допомогою цієї формули можна змінити світогляд людини. Вчений заперечує також і теорію Дарвіна. Він переконаний, що людина не може походити від мавпи. Теорію Дарвіна вчений називає «недопрацьованою». За його словами, 48 хромосом мавпи ніяк на могли мутувати на 46 людських.

Допомогла в роботі науковцю дійти висновку про Творця фізична формула невідомого автора, яку він вперше побачив тридцять років тому у книзі чеського вченого. Чотири латинські літери формули доводять, що до будь-якої дії можна застосувати сотні мільярдів варіантів. І природа навряд чи змогла б сама віднайти правильне вирішення, аби створити Всесвіт та людину на землі. Отже, переконаний вчений, без Творця (Бога) чи Вищого розуму не обійшлося.

«Якщо змалку людина знатиме, що Творець існує – вона буде добрішою, милосерднішою та уважнішою до інших, а в хвилини розпачу матиме віру та надію», - переконаний науковець.

Довідка УНІАН. Астронома і релігієзнавця І.КЛИМИШИНА, який є членом Міжнародного астрономічного союзу, двічі поспіль Американський біографічний інститут визнавав людиною року. Вже 17 років ім’я вченого носить зірка - мала планета діаметром 11 кілометрів, яка знаходиться між Марсом та Юпітером. Перша книга І.КЛИМИШИНА вийшла у 1965-му. За 45 років він створив 75 монографій, підручників та науково-популярних книг.

Виставка наукових доробків І.КЛИМИШИНА є частиною проекту «Вчені Прикарпаття».

І.КЛИМИШИНУ людство завдячує за найдосконаліший Атлас зоряного неба. А його підручник «Історія астрономії» перекладено кількома мовами, за яким вивчають астрономію школярі.