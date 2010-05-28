Відкривається фестиваль моно-мистецтв "Розкуття-2010"

Сьогодні у Хмельницькому відбудеться відкриття 16-го Всеукраїнського фестивалю моно-мистецтв "Розкуття-2010", який триватиме три дні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, учасники фестивалю демонструватимуть своє вміння у п`яти мистецьких жанрах: театр одного актора; поезія; інструментальна музика; барди (авторська пісня); гумор, сатира, оригінальний жанр.

Відкриє фестиваль актор обласного театру імені Старицького Володимир ВЕЛЯНИК моно-виставою "На полі крові", потім естафету підхоплять поети.

Протягом другого фестивального дня своє моно-мистецтво представлять музиканти-інструменталісти, барди, гумористи, сатирики і майстри оригінального жанру. Звучатимуть баян, гітара, саксофон.

Третій день – гала-концерт, який поєднає в собі усі жанри та усіх учасників.

У фестивалі візьмуть участь виконавці із Хмельницького, Києва, Тернополя, Рівного, Луцька, Одеси і Бердичева.