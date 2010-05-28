У Бойка кажуть, що оборудку з продажу комбінату оформили таємно

Оборудку з купівлі-продажу акцій ММК ім. Ілліча на користь рейдерів таємно оформив недобросовісний брокер, який мав у своєму розпорядженні формальну довіреність.

Про це повідомляється на сайті газети трудового колективу ММК ім. Ілліча «Ильичевец».

За даними видання, рейдери скористалися ситуацією, пов`язаною з підготовкою правлінням комбінату ВАТ «ММК ім. Ілліча» персоніфікації акцій і їх переоформленням усередині організації орендарів.

Найближчим часом керівництво Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча дасть офіційні коментарі.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня голова Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ заявив про достовірність документів, що підтверджують продаж ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча».

У той же час, під час прес-конференції 27 травня в Маріуполі В.БОЙКО заявив, що 26 травня на рахунок ЗАТ «Ілліч-Сталь» від чотирьох компаній надійшло 239 млн. грн., які підприємство відразу відправило назад. Платіжні доручення проводилися через російський «Внешторгбанк».

«Після ознайомлення з документами я офіційно заявляю, це стовідсоткові фальшивки і рейдерська атака на комбінат імені Ілліча, про підготовку якої я неодноразово попереджав впродовж року. Це була продумана акція, яка вистрілила», – зазначив В.БОЙКО.

За його словами, 27 травня від імені трудового колективу прийняте звернення до Президента, Верховної Ради, СБУ і Генпрокуратури з проханням розібратися в ситуації.

Раніше, 26 травня, під час прес-конференції представник компанії «Формігос Холдинг Лтд.» (Кіпр) Борис ПОДОЛЬСЬКИЙ заявив про те, що 90% акцій ВАТ «ММК ім. Ілліча» були придбані на користь російської компанії. За його словами, компанії «Формігос Холдинг Лтд.», «Рівейн Лтд.», а також декілька інших компаній викупили 100% акцій ЗАТ «Ілліч-Сталь», якому належать близько 90% акцій ММК ім. Ілліча.

При цьому Б.ПОДОЛЬСЬКИЙ уточнив, що операція була здійснена у травні 2009 року, проте, згідно з умовами підписаного між покупцем і продавцем договору, вона не підлягала оголошенню впродовж одного року.