Завтра в Україні потеплішає

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град та шквали вітру 15-20 м/с, лише вночі у північних та західних областях без істотних опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 10-15°, на півдні до 18°; вдень 21-26°; на високогір`ї Карпат вночі 4-9°, вдень 11-16° тепла.

У Київській області у суботу вночі без істотних опадів, вдень очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°. У Києві температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.