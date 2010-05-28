На Тернопільщині випав град, більший за перепелині яйця

У селі Коропець Монастириського району Тернопільської області внаслідок сильного граду пошкоджено покрівлі та вікна у 360 житлових будинках.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління МНС, відповідні пошкодження зафіксували члени обласної комісії, які вивчають наслідки грози, що вчора пройшла у селі.

За їхніми даними, окрім приватних будинків пошкоджено покрівлі й вікна у шести будинках соціально-культурної сфери, зокрема в лікарні, будинку культури, у школі, профтехучилищі та ліцеї.

Також завдано шкоди сільськогосподарським посівам та городині на площі понад 1 тис. га.

За словами місцевих жителів, град, що випав учора ввечері, був більший за перепелині яйця. Суму збитків від негодою ще встановлюють.

Окрім цього, за даними центру пропаганди МНС, у селі Соколів Бучацького району внаслідок сильних дощів піднявся рівень води в місцевому потічку, що призвело до підтоплення окремих присадибних ділянок.