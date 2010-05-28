Коломойський: Нехай Бойко спить спокійно

Співвласник групи "Приват" Ігор Коломойський заявляє, що не має відношення до подій навколо продажу ММК Ілліча.

Про це він сказав в коментарі "Українській правді".

"У мене немає жодної акції ММК Ілліча. Я перевірив, таких акцій немає і в афільованих з нами структур - ні у фізичних осіб, ні у юридичних. І в принципі нехай Володимир Бойко спить спокійно. У мене не було і нема жодних планів щодо його підприємств", - сказав він.

Як відомо, деякі видання писали про те, що голова правління підприємства Володимир Бойко прямо звинувачував Коломойського в захопленні заводу.