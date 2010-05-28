Коломойський: Нехай Бойко спить спокійно
17:48, 28 травня 2010Суспільство
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"У мене немає жодної акції ММК Ілліча"
Співвласник групи "Приват" Ігор Коломойський заявляє, що не має відношення до подій навколо продажу ММК Ілліча.
Про це він сказав в коментарі "Українській правді".
"У мене немає жодної акції ММК Ілліча. Я перевірив, таких акцій немає і в афільованих з нами структур - ні у фізичних осіб, ні у юридичних. І в принципі нехай Володимир Бойко спить спокійно. У мене не було і нема жодних планів щодо його підприємств", - сказав він.
Як відомо, деякі видання писали про те, що голова правління підприємства Володимир Бойко прямо звинувачував Коломойського в захопленні заводу.
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