У Тернополі біля облпрокуратури виявили мінометну міну

У Тернополі біля обласної прокуратури виявили мінометну міну.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на небезпечний предмет натрапила мешканка прилеглого будинку, пораючись на квітнику.

Рятувальники на місці вилучили міну калібром 82 мм часів Другої світової війни. Вони також обстежили місце знахідки, проте інших вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Загалом від початку року в області піротехніки МНС вилучили і знешкодили 508 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.