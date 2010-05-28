Українські АЕС відповідають більшості стандартів МАГАТЕ.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у Представництві України при ЄС, про це йдеться в заключному звіті, переданому сьогодні Україні та Європейській комісії за підсумками виконання спільного проекту з оцінки ядерної безпеки українських АЕС.

“В переданому Україні та Європейській комісії Заключному звіті наголошується, що українські АЕС та Державний комітет ядерного регулювання (ДКЯР) підтвердили свою відповідність більшості стандартів МАГАТЕ з ядерної безпеки. З питань, що потребують доопрацювання, Україною розроблено відповідні заходи і проекти, що включені до Програми підвищення ядерної безпеки, яка вже реалізується”, - зазначається у повідомленні.

На церемонії передачі звіту українську сторону представляли заступник міністра палива та енергетики України Наталя ШУМКОВА та голова ДКЯР Олена МИКОЛАЙЧУК. Сторона ЄС була представлена заступником директора Генерального директорату „Енергетика” Домініком РІСТОРІ, МАГАТЕ – заступником генерального директора з питань ядерної безпеки Томіхіро ТАНІГУЧІ.

Виконання Спільного проекту Україна-Єврокомісія-МАГАТЕ з оцінки ядерної безпеки українських АЕС є першим в історії МАГАТЕ випадком проведення комплексної інспекції всіх енергоблоків країни за всіма напрямками. В Заключному звіті також підкреслюється, що зазначений Проект може слугувати моделлю для здійснення подібних інспекцій у майбутньому в інших країнах-членах МАГАТЕ.

Спільний проект Україна-Єврокомісія-МАГАТЕ з оцінки ядерної безпеки українських АЕС виконувався протягом 27 місяців. У його реалізації взяли участь 62 експерти з 23-х країн, а також близько 100 експертів з України. Загальна вартість проекту, фінансування якого здійснювалося Єврокомісією, становить 3,5 млн. євро.