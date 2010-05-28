Двоє чиновників попалися на земельних махінаціях

Співробітники слідчого управління ГУМВС України у Дніпропетровській області затримали екс-голову Дніпропетровської райдержадміністрації, начальника районного відділу регіональної філії «Центр Державного земельного кадастру» та заступника начальника відділу Держкомзему в Дніпропетровському районі, які підозрюються у махінаціях із земельними ділянками.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Зокрема, посадові особи Дніпропетровської РДА, зловживаючи своїм службовим становищем, без заяв громадян виділили 84 земельних ділянок на території Горьківської сільської ради Дніпропетровського району загальною площею 168 га на підставних осіб (студентів). Вартість незаконно виділених ділянок, які згодом були переоформлені на третіх осіб, перевищує 32,8 млн. грн. Державі завдано збитків на вказану суму.

Посадовці затримані в рамках розслідування кримінальної справи за ст. 191 ч. 5 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).