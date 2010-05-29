Європа побоюється конкуренції з Україною?
Валенса: ЄС не може дати собі раду
Колишній Президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру Лех ВАЛЕНСА вважає, що Євросоюз на сьогодні недостатньо сильний, щоб долучити до себе таку велику державу, як Україна.
Про це він заявив у інтерв’ю УНІАН.
“Сама Європа (сьогодні – УНІАН) не є дуже об’єднаною, вона не може дати собі ради з тими країнами, які прийняла (до ЄС – УНІАН). Тому просто немає сил, щоб долучити до себе таку велику державу, як Україна. Є така концепція, що зараз ми мусимо зібрати сили, більше об’єднатися, аби потім зайнятися Україною”, – сказав Л.ВАЛЕНСА.
Тому, за його словами, попри те, що “Україна конче потрібна Європі”, з нею “сьогодні взагалі немає серйозної розмови”.
Зі слів колишнього Президента Польщі також випливає, що Європа побоюється конкуренції з сільськогосподарським потенціалом України. “Пам’ятаймо, що Україна є великою державою. Особливо велике її сільське господарство. Бог справді дав їй багату землю... Європа має кращі врожаї, але вони досягаються за допомогою хімічних добрив. Тому Європа була б змушена купувати в Україні продукти, бо вона має найкращі природні умови. Це лякало й лякає європейців”, – зазначив Л.ВАЛЕНСА.
Повний текст інтерв’ю читайте тут.