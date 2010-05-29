Європа побоюється конкуренції з Україною?

Колишній Президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру Лех ВАЛЕНСА вважає, що Євросоюз на сьогодні недостатньо сильний, щоб долучити до себе таку велику державу, як Україна.

Про це він заявив у інтерв’ю УНІАН.

“Сама Європа (сьогодні – УНІАН) не є дуже об’єднаною, вона не може дати собі ради з тими країнами, які прийняла (до ЄС – УНІАН). Тому просто немає сил, щоб долучити до себе таку велику державу, як Україна. Є така концепція, що зараз ми мусимо зібрати сили, більше об’єднатися, аби потім зайнятися Україною”, – сказав Л.ВАЛЕНСА.

Тому, за його словами, попри те, що “Україна конче потрібна Європі”, з нею “сьогодні взагалі немає серйозної розмови”.

Зі слів колишнього Президента Польщі також випливає, що Європа побоюється конкуренції з сільськогосподарським потенціалом України. “Пам’ятаймо, що Україна є великою державою. Особливо велике її сільське господарство. Бог справді дав їй багату землю... Європа має кращі врожаї, але вони досягаються за допомогою хімічних добрив. Тому Європа була б змушена купувати в Україні продукти, бо вона має найкращі природні умови. Це лякало й лякає європейців”, – зазначив Л.ВАЛЕНСА.

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