Сьогодні відбудеться фінал Євробачення-2010

Сьогодні о 22.00 на Першому національному телеканалі розпочнеться пряма трансляція з Норвегії фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2010".

Про це повідомляється на сайті телеканалу.

27 травня українська співачка АЛЬОША з піснею Sweet People вийшла у фінал конкурсу. Сьогодні вона виступатиме під номером 17.

У десятку найкращих за підсумками другого півфіналу також увійшли представники Грузії, Туреччини, Ізраїлю, Ірландії, Кіпру, Азербайджану, Румунії, Вірменії та Данії.

У десятку найкращих першого півфіналу увійшли виконавці з Боснії та Герцеговини, Молдови, Греції, Португалії, Білорусі, Сербії, Бельгії, Албанії, Ісландії та Росії.

Крім того, автоматично у фінал виходять засновники конкурсу – Велика Британія, Німеччина, Іспанія та Франція, а також країна-господарка ювілейного 55-го "Євробачення" - Норвегія.