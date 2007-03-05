Лауреати Національної премії імені Шевченка 2007 року

...І в грошовому еквіваленті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом на підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка присудив Національну премію України імені Тараса Шевченка 2007 року. Відповідний указ міститься на сайті глави держави. Національну премію України імені Тараса Шевченка присуджено: художньому керівникові академічного камерного хору “Київ” Миколі ГОБДИЧУ за мистецьку програму «Тисяча років української духовної музики»; поетові, громадянину Республіки Польща Євстахію ЛАПСЬКОМУ – за книги віршів «Себе: розшукую?!», «Обабіч: істини?!»; режисерові, акторові Михайлу МЕЛЬНИКУ – за виставу «Гріх» Дніпропетровського Українського театру одного актора «Крик»; художникові Івану ОСТАФІЙЧУКУ за цикли художніх робіт «Моя Україна», «Подорож до Батурина», «Бойківська сага»; художникові Борису ПЛАКСІЮ– за цикли живописних робіт «Творці незалежності», «Агонія зла»; літературознавцеві Дмитру СТУСУ– за книгу «Василь Стус: життя як творчість»; богослову, громадянину Сполучених Штатів Америки Раймонду ТУРКОНЯКУ – за переклад Острозької Біблії сучасною українською мовою; поетові Тарасу ФЕДЮКУ – за книгу віршів «Обличчя пустелі»; художникові Андрію ЧЕБИКІНУ– за цикли художніх робіт «Кримські мотиви», «Жіночі образи», «Зів`яле листя». Указом встановлений на 2007 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 130 тис. грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter