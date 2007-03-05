Лауреати Національної премії імені Шевченка 2007 року
...І в грошовому еквіваленті
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом на підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка присудив Національну премію України імені Тараса Шевченка 2007 року.
Відповідний указ міститься на сайті глави держави.
Національну премію України імені Тараса Шевченка присуджено:
художньому керівникові академічного камерного хору “Київ” Миколі ГОБДИЧУ за мистецьку програму «Тисяча років української духовної музики»;
поетові, громадянину Республіки Польща Євстахію ЛАПСЬКОМУ – за книги віршів «Себе: розшукую?!», «Обабіч: істини?!»;
режисерові, акторові Михайлу МЕЛЬНИКУ – за виставу «Гріх» Дніпропетровського Українського театру одного актора «Крик»;
художникові Івану ОСТАФІЙЧУКУ за цикли художніх робіт «Моя Україна», «Подорож до Батурина», «Бойківська сага»;
художникові Борису ПЛАКСІЮ– за цикли живописних робіт «Творці незалежності», «Агонія зла»;
літературознавцеві Дмитру СТУСУ– за книгу «Василь Стус: життя як творчість»;
богослову, громадянину Сполучених Штатів Америки Раймонду ТУРКОНЯКУ – за переклад Острозької Біблії сучасною українською мовою;
поетові Тарасу ФЕДЮКУ – за книгу віршів «Обличчя пустелі»;
художникові Андрію ЧЕБИКІНУ– за цикли художніх робіт «Кримські мотиви», «Жіночі образи», «Зів`яле листя».
Указом встановлений на 2007 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 130 тис. грн.