Визначився переможець Євробачення-2010

01:09, 30 травня 2010
Суспільство
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Українка зібрала 108 балів

Переможцем конкурсу Євробачення-2010 стала співачка з Німеччини Лєна з піснею "Satellite".

Переможець за підсумками голосування одержала 246 балів.

Український представник на конкурсі співачка Альоша з піснею «Sweet people» зібрала 108 балів (10-е місце).

Таким чином, наступний конкурс “Євробачення-2011” відбудеться у Німеччині.

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