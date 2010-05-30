Визначився переможець Євробачення-2010
01:09, 30 травня 2010Суспільство
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Українка зібрала 108 балів
Переможцем конкурсу Євробачення-2010 стала співачка з Німеччини Лєна з піснею "Satellite".
Переможець за підсумками голосування одержала 246 балів.
Український представник на конкурсі співачка Альоша з піснею «Sweet people» зібрала 108 балів (10-е місце).
Таким чином, наступний конкурс “Євробачення-2011” відбудеться у Німеччині.
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