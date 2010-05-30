Від стрілянини в київському кафе постраждали 5 осіб

12:06, 30 травня 2010
Суспільство
3429 0

Повідомлення надійшло близько 2-ї ночі

У Києві сьогодні вночі внаслідок стрілянини в одному із кафе у Дарницькому районі постраждали 5 осіб.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, повідомлення про стрілянину надійшло до міліції близько 2-ї години ночі. На місце події негайно прибули працівники органів внутрішніх справ.

Як з‘ясувалося, за кілька хвилин до приїзду міліції між відвідувачами у кафе виникла сварка, яка переросла в бійку. Один з учасників інциденту із зареєстрованого пристрою для відстрілу гумових куль «Форт-12РМ» здійснив близько 15 пострілів. В результаті постраждали 5 осіб, трьох з яких доставлено до лікарні, двом надана допомога на місці.

За попередніми даними, чоловік, на ім‘я якого була зареєстрована зброя, працював позаштатним кореспондентом однієї з газет. У нього вилучене відповідне журналістське посвідчення, а також дозвіл на зберігання пристрою для відстрілу гумовими кулями.

Для перевірки причетності власника зброї до інциденту його доставлено до райвідділу міліції.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter