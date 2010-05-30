Від стрілянини в київському кафе постраждали 5 осіб

У Києві сьогодні вночі внаслідок стрілянини в одному із кафе у Дарницькому районі постраждали 5 осіб.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, повідомлення про стрілянину надійшло до міліції близько 2-ї години ночі. На місце події негайно прибули працівники органів внутрішніх справ.

Як з‘ясувалося, за кілька хвилин до приїзду міліції між відвідувачами у кафе виникла сварка, яка переросла в бійку. Один з учасників інциденту із зареєстрованого пристрою для відстрілу гумових куль «Форт-12РМ» здійснив близько 15 пострілів. В результаті постраждали 5 осіб, трьох з яких доставлено до лікарні, двом надана допомога на місці.

За попередніми даними, чоловік, на ім‘я якого була зареєстрована зброя, працював позаштатним кореспондентом однієї з газет. У нього вилучене відповідне журналістське посвідчення, а також дозвіл на зберігання пристрою для відстрілу гумовими кулями.

Для перевірки причетності власника зброї до інциденту його доставлено до райвідділу міліції.