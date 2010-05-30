Відбулася панахида до Дня Героїв

Сьогодні Івано-Франківську відбулося громадянське віче і панахида з нагоди Дня Героїв.

Як передає кореспондент УНІАН, на Вічевому майдані зібралися ветерани Української повстанської армії з усіх районів і міст Прикарпаття, керівники обласної, районних держадміністрацій і міські голови міст, представники політичних партій та організацій, військовослужбовці, пластуни та жителі міста, щоб вшанувати Героїв України, які загинули і боролися за Незалежність Української держави. Учасники віча тримали крім національних державних прапорів і партійні стяги: «Свободи», КУН, УНП, НРУ, БЮТ, ветеранів УПА.

Міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС у своєму виступі констатував, що нині немає єдності патріотичних сил. “А всі ми маємо єднатися не під партійними прапорами, а під єдиним прапором України – синьо-жовтим», - наголосив він.

Крім того, В.АНУШКЕВИЧУС висловив переконання, що “весь український народ і на сході і на півдні, і на заході і на півночі має знати правду про нашу страшну історію”. Він закликав учасників віча бути достойними героїв України С.Бандери, С.Петлюри, Є.Коновальця та інших.

Голова Івано-Франківської обласної ради Ігор ОЛІЙНИК висловив жаль з приводу того, що «в Україні нема такого загальнодержавного свята як Дня Героїв».

На його думку «пройде ще чимало часу, але все одно це буде всеукраїнське державне свято». «Адже ці люди віддали своє життя за рідну мову, за свої традиції, за незалежність України, - наголосив голова облради. – Ви, ветерани, є символами боротьби за незалежність. І ми продовжимо справу, яку ви робили».

Він нагадав учасникам віча, що історія свідчить, «коли ми по різні боки барикад - ми втрачаємо незалежність. І тільки від нашої спільної позиції залежить збереження державності».

Усі виступаючі закликали до єдності і збереження самостійності держави.

Виступи чергувалися виконанням повстанських і стрілецьких пісень. Потім учасника віча урочистою ходою під звуки духового оркестру пройшли вулицями міста до Меморіального скверу, де поховані січові стрільці, і поклали вінки та квіти на їхні могили. Там священики відслужили поминальну панахиду за загиблими.