Фельдман пропонує давати компенсації батькам за дитсадки

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН зареєстрував законопроект «Про подолання черг у дитячі дошкільні освітні заклади», яким, серед іншого, пропонується надавати компенсації батькам, які не можуть влаштувати своїх дітей у дитсадки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, О.ФЕЛЬДМАН пропонує заборонити приватизацію, перепрофілювання і нецільове використання (у тому числі здачу в оренду) державних і комунальних дошкільних навчальних закладів без отримання на те згоди територіальної громади за результатами місцевого референдуму.

Також законопроектом пропонується встановити щомісячну грошову компенсацію батькам, чия дитина не забезпечена дошкільною освітою, зокрема, стоїть у черзі в дитячий садок, у розмірі, що дорівнює витратам на утримання однієї дитини у дошкільному навчальному закладі.

У повідомленні говориться, що, згідно із статистикою, на сьогодні дошкільною освітою в Україні охоплено тільки 56% дітей. У США і країнах ЄС цей показник становить 98-99%. Якщо у 1995 році в Україні діяло 21 тис. 400 дитячих садків із загальною кількістю місць - 2 млн. 14 тис., то у 2009 році - 14 тис. 400 дитячих садів і 1 млн. 121 тис. місць. Тому, якщо не зайнятися вирішенням цієї проблеми, то ситуація із забезпеченням дитячими садками буде тільки погіршуватися, оскільки показники народжуваності в Україні збільшуються, а кількість місць у дошкільних дитячих закладах скорочується.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, для вирішення проблеми черг у дитячі садки необхідно також боротися з непрозорим формуванням черговості та пов`язаними з цим зловживаннями, а також активно стимулювати розвиток мережі приватних дошкільних установ, як це прийнято у світі. Депутат вважає, що його законопроект повинен стимулювати державу і місцеву владу до практичного вирішення проблеми доступності дитячих садків.