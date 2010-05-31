Нацбанк ввів в обіг пам'ятну монету “Зарваниця” (фото)

Національний банк України ввів в обіг 28 травня 2010 року пам`ятну монету “Марійський духовний центр - Зарваниця” номіналом 10 гривень, присвячену одному з давніх місць паломництва - Марійському духовному центру - Зарваниці (Тернопільська обл.).

Про це йдеться у телеграмі Нацбанку, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Монета виготовлена зі срібла 925 проби, тираж - 7 тис. штук.

На аверсі монети розміщено малий Державний герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (вгорі), номінал, рік чеканки монети - 10/ГРИВЕНЬ/2010 (внизу) і зображена чудотворна ікона Зарваницької Матері Божої, з лівої і правої сторін - ангели з іконостасу.

На реверсі монети зображені: величний архітектурний комплекс, домінантою якого є Собор Зарваницької Матері Божої і дзвіниця, написи: МАРІЙСЬКИЙ ДУХОВНИЙ ЦЕНТР (вгорі півколом) і с. ЗАРВАНИЦЯ/ ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. (внизу).

Художники: аверс - Володимир ТАРАН, Олександр ХАРУК, Сергій ХАРУК; реверс - Володимир ДЕМ’ЯНЕНКО.

Скульптор - Володимир ДЕМ’ЯНЕНКО.

Пам`ятна монета номіналом 10 гривень є дійсним платіжним засобом України.