Дніпропетровськ і Щецин підписали меморандум

Керівники Дніпропетровська і польського міста Щецин 29 травня підписали меморандум про співробітництво у галузях економіки, культури, спорту, освіти та молодіжної політики.

Про це УНІАН повідомили у Дніпропетровській міській раді.

За польським законодавством, меморандум спочатку має бути ратифікований міською радою Щецина. Після цього мери обох міст укладуть договір про співробітництво.

Підписанню меморандуму передував дводенний візит до Дніпропетровська польської делегації на чолі з мером Щецина Піотром КРЖИШТЕКОМ.