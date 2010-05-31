На Житомирщині вибухнув газовий балон: є потерпілі

У смт. Головино Черняхівського району Житомирської області учора ввечері у квартирі на першому поверсі двоповерхового житловому будинку через розгерметизацію побутового газового балону стався вибух газоповітряної суміші без послідуючого горіння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху постраждало троє осіб, з них одна дитина 2006 р.н., яких з опіками в стані середнього ступеню тяжкості госпіталізовано до опікового центру Житомирської обласної лікарні.

Несучі конструкції будинку внаслідок вибуху не зруйновані.