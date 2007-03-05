Економіка США ”у доброму стані”

Голова Федерального резервного банку (ФРБ) Сент-Луіса Вільям Пул заявив, що не чекає рецесії в США, додавши, що фінансові ринки, судячи з усього, "з ним згодні". Крім того, він повідомив, що останню динаміку на ринках поки не можна точно пояснити. "Я, а також, на мій погляд, більшість експертів, як в уряді, так і поза ним, не бачимо рецесії на горизонті", - сказав він.

Раніше В.Пул також зазначив, що низька інфляція повинна бути основною метою центральних банків. При цьому він додав, що низькі ціни допомогли економіці США впоратись із спадом на ринку житла. "Ми не бачили значного негативу від завершення буму на житловому ринку", - сказав В.Пул, передає Reuters.

Думку президента ФРБ Сент-Луіса поділяє і міністр економіки США Генрі Полсон. Він переконаний, що американська економіка перебуває в доброму стані, і їй не загрожує рецесія.

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