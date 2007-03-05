До приїзду Лукашенка залишився тиждень

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів до 12 березня забезпечити підготовку робочого візиту в Україну Президента Республіки Білорусь Олександра ЛУКАШЕНКА.

Розміщеним на офіційному сайті Президента України Указом “Питання підготовки робочого візиту в Україну Президента Республіки Білорусь” затвержується План заходів з підготовки робочого візиту в Україну Президента Білорусі О.ЛУКАШЕНКА і доручається Кабміну забезпечити виконання зазначеного Плану заходів.

Серед іншого, мають бути підготовлені до підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про спрощений порядок переміщення ділянкою автомобільної дороги Славутич – Чорнобильська АЕС, яка проходить територією Білорусі, працівників, транспортних засобів та вантажів ЧАЕС і підприємств, що провадять діяльність у зоні відчуження, а також іноземних спеціалістів, залучених до реалізації міжнародних проектів стосовно закриття ЧАЕС, та Протоколу до неї.

Також, уряду належить підготувати до підписання Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі державного випробування та охорони сортів рослин від 21 травня 2004 року; Договір між Україною та Республікою Білорусь про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання; Меморандум про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь в енергетичній сфері; Консульську конвенцію між Україною та Республікою Білорусь.