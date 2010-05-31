Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,91 грн./дол., продають – по 7,95 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 30 травня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,94 грн./дол., з продажу – в межах 7,94-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках також без змін відучора – 9,65/9,86 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,55-9,75 грн./євро, з продажу – в межах 9,77-9,90 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 30 травня підвищився на 0,6% і сьогодні становить 0,2502 грн./рубль, курс продажу – на 0,4%, до 0,2607 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2380-0,2550 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2570-0,2660 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,92 грн./дол., продажу – 7,95 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,94 грн./дол., з продажу – в межах 7,94-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва дещо підвищився відучора і сьогодні становить 9,68/9,81 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,63-9,75 грн./євро, з продажу – в межах 9,76-9,90 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці не змінився порівняно з 30 травня і сьогодні становить 0,2506 грн./рубль, курс продажу підвищився на 0,6%, до 0,2597 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2380-0,2550 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2570-0,2660 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,88/7,96 грн., євро – 9,55/9,87 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,90/7,95 грн., євро – 9,50/9,95 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,905/7,95 грн., євро – 9,60/9,90 грн., рубль – 0,2530/0,2600 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 31 травня, становить: гривні до долара США – 7,9251, до євро – 9,814444, до російського рубля – 0,25988.