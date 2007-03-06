Януковича буде консультувати індійський мільярдер

Голова і основний власник сталеливарної компанії Arcelor Mittal індійський мільярдер Лакшмі Міттал увійде до складу інвестиційної ради при Кабінеті міністрів України. За словами самого Міттала, йому запропонував увійти до ради глава українського уряду Віктор Янукович в ході особистої зустрічі. Індійський мільярдер також відзначив, що під час розмови Янукович поділився з ним планами розвитку країни, а той, у свою чергу, відзвітував про виконану за рік роботу.

Компанії Arcelor Mittal належить найбільший сталеливарний актив України - Mittal Steel Кривий Ріг (колишня "Криворіжсталь"). Міттал придбав завод на повторному аукціоні в жовтні 2005 року. Сума операції склала 4,8 мільярда доларів.

Раніше в 2007 році Фонд держмайна України провів перевірку Mittal Steel Кривий Ріг. У звіті Фонду йшлося, що підприємство не виконує ряд узятих на себе соціальних зобов`язань, зокрема, обіцянку не звільняти робітників заводу. Компанія Лакшмі Міттала також звинувачувалася в невиконанні інвестиційних умов контракту із купівлі "Криворіжсталі".

Лента.ру