Януковича буде консультувати індійський мільярдер
08:32, 06 березня 2007Суспільство
835
Ідея належить прем`єрові
|Керівник компанії Mittal Steel Лакшмі Міттал та Прем’єр-міністр України Віктор Янукович
Компанії Arcelor Mittal належить найбільший сталеливарний актив України - Mittal Steel Кривий Ріг (колишня "Криворіжсталь"). Міттал придбав завод на повторному аукціоні в жовтні 2005 року. Сума операції склала 4,8 мільярда доларів.
Раніше в 2007 році Фонд держмайна України провів перевірку Mittal Steel Кривий Ріг. У звіті Фонду йшлося, що підприємство не виконує ряд узятих на себе соціальних зобов`язань, зокрема, обіцянку не звільняти робітників заводу. Компанія Лакшмі Міттала також звинувачувалася в невиконанні інвестиційних умов контракту із купівлі "Криворіжсталі".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter