Черновецький хоче віддати аеропорт в оренду

Столична влада хоче віддати майно та обладнання КП “Міжнародний аеропорт “Київ” (Жуляни)” орендарю, який погодиться погасити борг підприємства в розмірі 22, 468 млн. грн. перед ВАТ КБ “Хрещатик” та профінансувати будівництво нового пасажирського терміналу загальною площею 12 тис. кв. м.

Про це йдеться в умовах оголошеного Київрадою конкурсу на право оренди комплексів будівель, споруд і обладнання низки об’єктів аеропорту “Жуляни”.

Відповідні документи щодо конкурсу були надані УНІАН в Головному управлінні комунальної власності міськдержадміністрації. Згідно з цими документами, заявки на конкурс прийматимуться до 4 червня ц.р. включно. (Оголошення про конкурс Київрада оприлюднила в муніципальній газеті “Хрещатик” від 21 травня 2010 р. - УНІАН).

Розглядається право оренди об’єктів “Жулян”, що перебувають на балансі підприємства, за адресами Повітрофлотський проспект ,73, 79, 81, 86-а, 88, 92, 96, 96-а, 96-б у Київській області, Вишгородський район, с. Воропаїв терміном на 49 років.

Переможцем конкурсу стане учасник, який запропонує більший розмір орендної плати при обов’язковому виконанні інших умов, відображених в документах конкурсу.

Зокрема, необхідно буде завершити за власні кошти будівництво та введення в експлуатацію нового пасажирського терміналу пропускною спроможністю 320 тис. пас/год та вказаною вище загальною площею, а також мати наявність банківської гарантії на суму 150 млн. грн. для підтвердження фінансування будівництва зазначеного терміналу. Серед інших умов: сплата оренди; забезпечення працевлаштування співробітників аеропорту та збереження цільового використання “Жулян” (організація повітряних перевезень).

Очікується, що розкриття конкурсних пропозицій відбудеться у найближчі місяць-два на засіданні постійної комісії Київради з питань власності. Після цього буде підготовлено та внесено на розгляд сесії Київради проект рішення про затвердження переможця конкурсу. Київрада своїм рішення доручить КП “Жуляни” виступити орендодавцем.

Як пояснили в Головному управлінні, очікується, що конкурс дасть можливість знайти інвестора для розбудови об’єкта та дозволить відмовитись від необхідності реалізувати рішення про передачу низки корпусів “Жулян” під заставу для отримання кредиту на будівельні потреби.

Про кількість поданих заявок на право брати участь в конкурсі в управлінні не повідомили, зазначивши, що відповідною інформацією поки що цікавились чотири юридичні особи. Розмір реєстраційного збору для участі в конкурсі становить 1 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2009 р. Київрада дозволила міжнародному аеропорту “Київ (Жуляни)” взяти кредит в сумі 110 млн. грн. під заставу майна підприємства. Кошти передбачалось освоїти на будівництво міжнародного терміналу – 50 млн. грн., реконструкцію існуючого пасажирського терміналу – 20 млн. грн. та на реконструкцію привокзальної площі з будівництвом паркінгу на 300 автомобілів – 40 млн. грн.

Цим рішенням депутати внесли зміни до попереднього рішення Київради від 26.07.2007 р., яким надавався дозвіл підприємству взяти кредит під заставу майна підприємства в обсязі 164 млн. грн., з яких 104 млн. грн. планувалось витратити на реконструкцію діючого аеропорту; 46 млн. грн. – на будівництво міжнародного терміналу та 14 млн. грн. – на реконструкцію існуючого пасажирського терміналу.

Для отримання кредиту Київрада, згідно з останнім своїм рішенням, дозволила аеропорту передати в заставу індивідуально визначені будівлі і споруди аеропорту, що знаходяться в нього на балансі, включаючи, зокрема, адміністративну будівлю на Повітрофлотському просп., 79, загальною площею 3 тис. 109 кв. м., готель “Жуляни” на Повітрофлотському просп., 92, загальною площею понад 2 тис. кв. м, будівля ремонтних майстерень на Повітрофлотському просп., 86-а, загальною площею 1,1 тис. кв. м.

Рішення приймалось з метою забезпечити стабільне функціонування підприємства в період проведення робіт з реконструкції.

У квітні ц.р. виконавчий директор аеропорту «Київ» Валерій ПОЛІЩУК повідомив, що аеропорт має намір інвестувати 430 млн. грн. у будівництво нового пасажирського терміналу. За його словами, впродовж трьох місяців буде завершено розробку проектної документації нового терміналу, і наприкінці року вже розпочнуться будівельні роботи. Завершення будівництва заплановане на кінець 2011 року.

Також паралельно з будівництвом нового терміналу аеропорт планує провести реконструкцію існуючого терміналу.

Довідка УНІАН. У міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) ведуться роботи, передбачені генеральним планом підготовки до Євро-2012.

До проведення реконструкції аеродром був придатний до експлуатації повітряних суден типу Як-42 з обмеженнями по масі та інтенсивності польотів, а також Ан-24, Як-40. Пропускна спроможність аеровокзалу – 300 пасажирів на годину.

Після реконструкції аеродрому аеропорт зможе приймати великі літаки типа В-737 і нижчі за класом.