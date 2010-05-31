НБУ вважає передчасним значне зміцнення гривні

Національний банк України вважає передчасним значне посилення національної валюти, незважаючи на перевищення на міжбанку пропозиції валюти над її попитом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник директора департаменту монетарної політики Нацбанку Олександр АРСЕНЮК сьогодні на засіданні фінансового прес-клубу в Києві.

"Говорити про те, що прийшов час зміцнювати курс, поки що не можна. Рано говорити, що економіка запрацювала на всі 100% і стабільно йде виручка від експортерів. Крім того, обсяг інвестицій ще малий", - сказав О.АРСЕНЮК, при цьому додав, що регулятор бачить своє завдання в стабільності курсу гривні, без будь-яких різких коливань.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк упродовж кількох останніх тижнів викуповує надлишок пропозиції валюти на міжбанку за незмінним курсом 7,9250 грн/дол.

Міжнародні золотовалютні резерви Національного банку України в квітні цього року збільшилися на 4,79% – до 26 млрд. 351,93 млн. дол.