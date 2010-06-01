Злодій викрадав стародавні церковні книги

На Івано-Франківщині затримано злодія, який викрадав стародавні церковні книги з храмів Західної України.

Про це повідомив УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК.

За його словами, у місті Надвірна міліціонери затримали жителя Полтавської області, який грабував церкви. З кінця минулого року і до початку квітня цей 39-річний раніше судимий чоловік, як уже з’ясовано, проникав у культові споруди з метою крадіжок стародавніх церковних книг Євангелій. Під час затримання у зловмисника були вилучені рукавиці та спеціальне обладнання для пошкодження решіток на вікнах.

Надалі слідчо-оперативна група міліції провела обшуки за місцем фактичного проживання підозрюваного у Полтавській області, а також у ще двох місцях, куди зловмисник збував крадені церковні книги та ікони. Таким чином з Полтави та Харкова правоохоронці доправили до Івано-Франківщини 12 стародавніх Євангелій та 8 ікон, викрадених за останній час з храмів на території Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської областей.

«Це була проблема не тільки для міліції Івано-Франківщини, - заявив сьогодні на прес-конференції начальник УМВС України в Івано-Франківській області Василь ВАРЦАБА. - Коли ми проаналізували ці крадіжки і мали інформацію з сусідніх областей про те, що й там зареєстровано низку викрадень стародавніх Євангелій з церков, то вжили додаткових заходів з метою недопущення подальших злочинів”. За його словами, в окремі дні у нічний час по 50 міліціонерів перебували поблизу церков, в яких зберігаються саме старовинні церковні книги. “Було зрозуміло, що невідомого злодія цікавлять виключно Євангелія минулих століть», - зазначив В.ВАРЦАБА.

Нині із затриманим проводяться слідчі дії, він дає свідчення та показує, де і що крав. Також встановлено осіб, яким зловмисник збував церковне начиння. Зокрема, частину церковних книг 17-19 століття виявлено у Полтаві в особи, яка торгувала ними через Інтернет. Іншу частину вилучено в Харкові з антикварної крамниці.

Під час прес-конференції журналісти мали можливість побачити унікальні стародавні Євангелія та ікони. Деякі з церковних книг ще належить ідентифікувати, тобто встановити місце, звідки вони були викрадені.

На цей час задокументовано причетність затриманого до 12 крадіжок з церков на Івано-Франківщині, тобто практично всі злочини цієї категорії розкрито. Триває активна слідча робота щодо розкриття аналогічних злочинів, скоєних на території сусідніх областей.