На 8 березня обіцяють святкову погоду

Завтра в Україні опади не очікуються, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вночі та вранці у південній частині та центральних областях України місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у Карпатах та на півночі Лівобережжя до 6° морозу, на Південному узбережжі Криму 0-5° тепла; вдень 4-9° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини 12-15°.

8-9 березня - без опадів, лише 9 березня у західних областях невеликий, на Прикарпатті помірний дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 6-11° тепла; у східній частині вночі 2-7° морозу, вдень 3-8° тепла; у західних областях вночі 0-5° тепла, вдень 8 березня 10-15°, 9 березня 6-11° тепла.

10-11 березня - переважно без опадів, лише 10 березня у західних областях невеликий, у Карпатах помірний дощ (вночі з мокрим снігом). Температура у західних областях 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла; на решті території вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 5-10° тепла, у південній частині до 13°.

У Києві та області у середу очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла; по області вночі від 3° морозу до 2° тепла вдень 4-9° тепла.

8-9 березня - без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 6-11° тепла.

10-11 березня - переважно без опадів. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 5-10° тепла.