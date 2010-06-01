Україні пророкують дуже проблемну погоду

Укргідрометцентр попереджує про ускладнення погодних умов в Україні 2-4 червня.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 2-4 червня у зв`язку з переміщенням циклонів та активних атмосферних фронтів з південного заходу очікується ускладнення погодних умов: у західних областях місцями сильні дощі, в карпатському регіоні дуже сильні; на більшій частині території грози, подекуди град, при грозах шквали 15-22 м/с, вдень 3 червня у північній, центральній та південній частині в окремих пунктах сильні зливи та шквали 25 м/с.

2-3 червня на річках басейнів Прута, Сірету, Сяну та Дністра (в межах Львівщини та Івано-Франківщини) очікується продовження підйомів рівнів води на 0,5-1,5 м над рівнями на 8 годину 1 червня; місцями вихід води на заплаву; при дуже сильних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в горах існує загроза формування селей.