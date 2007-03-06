До України прибудуть американські експерти з питань ПРО

14 березня до України прибудуть американські експерти з питань розгортання елементів системи протиракетної оборони США в Європі.

Про це сьогодні під час інтернет-конференції на сайті Міністерства оборони повідомив міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Для того щоб сформувати позицію України з цього питання, потрібно мати розгорнену інформацію про об`єкти ПРО, які США планують розгорнути на території Чехії і Польщі. Ми розраховуємо одержати таку інформацію 14 березня: у відповідь на наше прохання до України прибуде група американських експертів на чолі з генерал-лейтенантом ОБЕРІНГОМ (керівник підрозділу Пентагону з протиракетної оборони генерал-лейтенант Генрі ОБЕРІНГ – УНІАН)», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Заплановано детальне обговорення військових і технічних аспектів цього проекту, що дозволить нам потім уважно проаналізувати можливі позитивні і негативні наслідки для України. Наші висновки буде доведено до Президента і уряду України. Відсутність інформації, мабуть, і породила непрофесійні, а іноді й спекулятивні коментарі з цього питання», - додав міністр.